¡Armando Machuca protagonizó un divertido “chisme” sobre los jeans de la marca de ropa de Angie Arizaga!

En una nueva edición de Me Caigo de Risa, los participantes se enfrentaron al juego en el que debían pasar un “chisme” de persona en persona sin decir las palabras “sí” ni “no”, mientras intentaban no caer en las preguntas de sus compañeros.

Para iniciar la ronda, José Peláez lanzó una historia completamente ficticia: Armando Machuca habría comprado todos los jeans de la marca de Angie Arizaga porque le aseguraron que realzaban la figura. A partir de ahí, el rumor comenzó a recorrer al elenco.

Lejos de quedarse callado, Armando se sumó a la broma y hasta comenzó a mostrar el pantalón que llevaba puesto, provocando las carcajadas de todos en el estudio. Incluso, el supuesto “chisme” fue pasando de participante en participante, mientras cada uno le agregaba un nuevo detalle.

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