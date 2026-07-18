Carlos Alcántara regresa a Yo Soy 2026 y se suma al misterio: “Algo está pasando en Latina”
Algo está pasando en Latina y cada vez aparecen más pistas sobre el esperado regreso de Yo Soy. Esta vez, Carlos Alcántara es confirmado para la temporada 2026 en una nueva promoción junto a Franco Cabrera, quien continúa con su particular investigación para descubrir cuándo volverá el exitoso programa de imitación.
En las imágenes, Franco interroga al actor con una serie de preguntas sobre el supuesto regreso de Yo Soy, pero Carlos responde con total naturalidad que no sabe nada. Incluso bromea asegurando que estaba tranquilo en su casa jugando con sus perros.
Cuando todo parecía terminar, recibe un sobre con un mensaje: “Reunión secreta de Yo Soy”. El mensaje confirma que muy pronto habrá novedades sobre Yo Soy e invita a todos los seguidores del programa a mantenerse atentos.
Si sueñas con convertirte en el próximo imitador del Perú, este puede ser tu momento. Solo debes grabar un video interpretando a tu artista favorito y enviarlo al WhatsApp 964 598 998 para participar en el proceso de casting.
¿Quiénes formarán parte de la nueva temporada de Yo Soy? ¿Qué otras sorpresas revelará Franco Cabrera en su investigación? Muy pronto lo descubriremos por Latina.
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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.