Eva Ayllón recibe Medalla de Honor de la Cultura del Mincul

La cantante Eva Ayllón fue distinguida por el Ministerio de Cultura con la Medalla de Honor de la Cultura, uno de los máximos reconocimientos que otorga el sector a personalidades e instituciones por su aporte al fortalecimiento de la identidad nacional.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 000222-2026-MC, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El reconocimiento destaca la trayectoria artística de la intérprete y su contribución a la preservación y difusión del patrimonio musical afroperuano y criollo.

De acuerdo con la norma, Eva Ayllón recibe esta condecoración por su decisiva labor en la preservación, promoción, difusión y transmisión de las expresiones musicales que forman parte del patrimonio cultural del país. Asimismo, se reconoce su papel en la consolidación de la identidad cultural peruana tanto a nivel nacional como internacional.

El dispositivo legal señala que, a lo largo de más de cinco décadas de carrera artística, la cantante se ha consolidado como una de las máximas exponentes de la música peruana. Además, resalta que su trayectoria ha servido de inspiración para distintas generaciones de artistas y ciudadanos.

La propuesta para otorgarle la Medalla de Honor de la Cultura fue presentada por la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura. La iniciativa contó con el respaldo técnico de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, que destacó la relevancia de su legado artístico y cultural para el país.

Asimismo, la Oficina General de Asesoría Jurídica del sector evaluó los aportes realizados por la artista al desarrollo cultural peruano y determinó la viabilidad legal para la entrega de esta distinción.

LABOR DE CINCO DÉCADAS

El Ministerio de Cultura destacó que la Medalla de Honor de la Cultura se concede a personas e instituciones cuya labor sobresaliente ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de la identidad nacional y al desarrollo de las expresiones culturales peruanas.

En ese marco, la resolución subraya el impacto de Eva Ayllón en la difusión de la música afroperuana y criolla, géneros que ha promovido durante más de cincuenta años de actividad artística. Su trabajo ha permitido mantener vigentes estas manifestaciones culturales y acercarlas a nuevas generaciones dentro y fuera del país.

La norma también dispone que este reconocimiento sea difundido a través de los canales institucionales del Ministerio de Cultura. Con esta distinción, el Estado reconoce oficialmente la trayectoria y el legado de una de las figuras más representativas de la música peruana, cuyo aporte ha contribuido al fortalecimiento de la identidad cultural nacional.

VIDEO RECOMENDADO