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¿Edward Cullen llegó a Me Caigo de Risa? Paloma Fiuza olvidó sus lentes y confundió a Eduardo Romay con Edward Cullen

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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El último reto de la noche en Me Caigo de Risa puso al equipo amarillo a prueba con el divertido “Escenario Inclinado”, donde Manuel Gold y Alicia Mercado debían organizar una boda mientras luchaban contra la gravedad. Todo se complicó cuando Eduardo Romay, interpretando al novio, presentó a Paloma Fiuza como una “novia muy nerviosa”, asegurando que “seguía corriendo” para llegar al altar.

La entrada de Paloma Fiuza fue tan accidentada como divertida, pues casi terminó deslizándose por la rampa. Sin perder el personaje, la pareja comenzó un romántico intercambio de “¡Chanchito!” y “¡Mi bella!”. Con una sonrisa, Paloma Fiuza confesó: “¡Edward! ¡A mí siempre me encantó Edward Cullen!”, provocando que Eduardo Romay respondiera al instante: “Yo soy igual de pálido, sí”, desatando las risas de todos los presentes.

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