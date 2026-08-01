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ME CAIGO DE RISA

¡Korina Rivadeneira sorprendió a todos con su inesperada deslizada en El Escenario Inclinado!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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Esta vez, el elenco improvisó en el Escenario Inclinado una historia ambientada en el bar de un crucero, donde Manuel Gold, Renzo Schuller, Rodrigo Sánchez Patiño y Korina Rivadeneira desataron las carcajadas con sus ocurrencias.

Mientras Manuel preparaba su peculiar “especialidad” detrás de la barra y Renzo seguía con sus extravagantes comentarios, la escena dio un giro inesperado cuando Korina perdió el equilibrio y terminó deslizándose fuera del escenario inclinado.

La inesperada situación tomó por sorpresa a todos los presentes. Incluso los propios participantes se quedaron observando cómo Korina desaparecía de la escena, provocando una inmediata ola de risas en el estudio.

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