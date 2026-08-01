¡Korina Rivadeneira sorprendió a todos con su inesperada deslizada en El Escenario Inclinado!

Esta vez, el elenco improvisó en el Escenario Inclinado una historia ambientada en el bar de un crucero, donde Manuel Gold, Renzo Schuller, Rodrigo Sánchez Patiño y Korina Rivadeneira desataron las carcajadas con sus ocurrencias.

Mientras Manuel preparaba su peculiar “especialidad” detrás de la barra y Renzo seguía con sus extravagantes comentarios, la escena dio un giro inesperado cuando Korina perdió el equilibrio y terminó deslizándose fuera del escenario inclinado.

La inesperada situación tomó por sorpresa a todos los presentes. Incluso los propios participantes se quedaron observando cómo Korina desaparecía de la escena, provocando una inmediata ola de risas en el estudio.

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