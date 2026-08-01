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ME CAIGO DE RISA

Manuel Gold y Renzo Schuller hicieron estallar de risa con divertida parodia en el crucero de El Escenario Inclinado

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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El Escenario Inclinado volvió a sacar el lado más creativo del elenco de Me Caigo de Risa. En esta ocasión, la historia se desarrolló en el bar de un crucero, donde Manuel Gold interpretó a un barman dispuesto a conquistar a todos sus clientes con su entusiasmo y sus peculiares malabares.

Hasta el lugar llegaron Renzo Schuller y una amiga en busca de un momento para relajarse. Sin embargo, Renzo sorprendió al revelar que era un apasionado por las energías y no tardó en tomarle la mano a su acompañante para hacer una curiosa lectura.

Entre frases como “Sanación”, consejos espirituales y hasta la inesperada oferta de unos “paquetitos”, el personaje de Renzo hizo reír a todo el estudio con sus ocurrencias, mientras Manuel seguía el juego desde la barra con el mismo entusiasmo que caracterizó a su personaje.

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