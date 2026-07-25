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Manuel gold y Paloma Fiuza realizaron la temida cargada “La Italiana” en Me Caigo De Risa

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
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Una nueva edición de Me Caigo de Risa dejó uno de los momentos más divertidos de la noche durante el juego “Copiografía”, donde las parejas deben memorizar y repetir una compleja coreografía. En esta ocasión, fue el turno de Manuel Gold y Paloma Fiuza en la tercera ronda donde tenían que realizar el paso más complicado del baile: La Italiana.

Paloma Fiuza tomó impulso y saltó para enganchar sus piernas alrededor del cuello de Manuel Gold, quien hizo un enorme esfuerzo por mantener el equilibrio mientras “Peláez” gritaba desesperado: “¡No, no, mejor déjala ahí! ¡Cuidado que se cae!”.

Al no poder sostener la maniobra, Manuel Gold improvisó una salida de emergencia que terminó con Paloma Fiuza resbalando y cayendo al piso. Sin embargo, ambos reaccionaron, lejos de darse por vencidos, terminaron la coreografía recostados en el suelo con una elegante pose final.

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