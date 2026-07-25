Manuel gold y Paloma Fiuza realizaron la temida cargada “La Italiana” en Me Caigo De Risa

Una nueva edición de Me Caigo de Risa dejó uno de los momentos más divertidos de la noche durante el juego “Copiografía”, donde las parejas deben memorizar y repetir una compleja coreografía. En esta ocasión, fue el turno de Manuel Gold y Paloma Fiuza en la tercera ronda donde tenían que realizar el paso más complicado del baile: “La Italiana“.

Paloma Fiuza tomó impulso y saltó para enganchar sus piernas alrededor del cuello de Manuel Gold, quien hizo un enorme esfuerzo por mantener el equilibrio mientras “Peláez” gritaba desesperado: “¡No, no, mejor déjala ahí! ¡Cuidado que se cae!”.

Al no poder sostener la maniobra, Manuel Gold improvisó una salida de emergencia que terminó con Paloma Fiuza resbalando y cayendo al piso. Sin embargo, ambos reaccionaron, lejos de darse por vencidos, terminaron la coreografía recostados en el suelo con una elegante pose final.

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