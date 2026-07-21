Valentina Valiente capítulo 98: Macarena celebra en secreto el fin de la relación entre Alejandro y Valentina

Luego de revelarle a Susana la verdad sobre la infidelidad de Alejandro, Macarena recibió la noticia que tanto esperaba: Valentina decidió terminar definitivamente su relación con él.

Afectada por la fuerte discusión que tuvo con su hijo, Susana visitó a Macarena para contarle todo lo ocurrido, confesándole la reacción furiosa de Alejandro al descubrir que ella había sido quien le contó la verdad a Valentina. Sin embargo, también le aclaró que nunca mencionó el nombre de Macarena para protegerla.

Fue entonces cuando Susana le reveló la noticia que cambió por completo el panorama: “Si no fuera por la información que me diste, ese matrimonio seguiría en pie. Valentina terminó la relación”, le dijo.

Aunque intentó aparentar tristeza, Macarena respondió: “Ay, tía. Me siento fatal. No imaginé que lo que yo te conté iba a ocasionar todo esto”. Sin embargo, mientras Susana no la veía, no pudo evitar sonreír con satisfacción al comprobar que su estrategia había dado resultado.

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