Valentina Valiente capítulo 98: Edmundo cambia de opinión y decide reencontrarse con Valentina

Edmundo dejó atrás la distancia que estaba manteniendo con Valentina y sorprendió al preguntar por ella. Aprovechando un momento a solas con Lupe, el empresario quiso saber cómo se encontraba la joven.

Lupe le explicó que Valentina ha estado pendiente de su recuperación desde el primer momento, pero prefirió mantenerse alejada para evitar conflictos con Frida.

Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando Lupe le reveló que Valentina terminó su relación con Alejandro y que está pasando por un momento muy difícil, impactándolo con la noticia. “Yo también tengo el corazón herido. Me siento solo, sin fuerzas”, confesó Edmundo.

Convencida de que ambos se necesitan, Lupe le pidió que no mantuviera a Valentina lejos de su vida. Sus palabras hicieron reflexionar a Edmundo, quien finalmente expresó su deseo de volver a verla y conversar con ella.