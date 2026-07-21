X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Valentina Valiente

Valentina Valiente capítulo 98: Edmundo cambia de opinión y decide reencontrarse con Valentina

Valentina Valiente
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
Compartir

Edmundo dejó atrás la distancia que estaba manteniendo con Valentina y sorprendió al preguntar por ella. Aprovechando un momento a solas con Lupe, el empresario quiso saber cómo se encontraba la joven.

Lupe le explicó que Valentina ha estado pendiente de su recuperación desde el primer momento, pero prefirió mantenerse alejada para evitar conflictos con Frida.

Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando Lupe le reveló que Valentina terminó su relación con Alejandro y que está pasando por un momento muy difícil, impactándolo con la noticia. “Yo también tengo el corazón herido. Me siento solo, sin fuerzas”, confesó Edmundo.

Convencida de que ambos se necesitan, Lupe le pidió que no mantuviera a Valentina lejos de su vida. Sus palabras hicieron reflexionar a Edmundo, quien finalmente expresó su deseo de volver a verla y conversar con ella.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo