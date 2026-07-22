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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: a Angie Arizaga le pidieron nombrar tres animales venenosos pero uno fue de yapa

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las risas se apoderaron de Me Caigo de Risa durante el juego “Dame tres”, donde los participantes debían mencionar tres elementos de una categoría en apenas tres segundos y presionar el botón antes de que acabara el tiempo. Cuando llegó el turno de Angie Arizaga, Peláez lanzó el reto: “¡Animales venenosos!”.

Con la presión del reloj encima, Angie Arizaga respondió rápidamente: “¡Culebra, cobra… y la que no cobra!”, cumpliendo el desafío de una forma peculiarmente incorrecta. Sin embargo, apenas presionó el botón, todo el elenco estalló en carcajadas por el gran error.

Entre risas, Peláez remató el divertido momento con una frase hilarante: “¡La que no cobra no es venenosa necesariamente!”, dando por perdida la ronda y convirtiendo la ocurrencia de Angie Arizaga en uno de los bloopers más memorables del episodio.

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