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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Eduardo Romay atravesó la pared del set y Yiddá Eslava encontró la mejor forma de salvar el momento

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El último reto de la noche en Me Caigo de Risa puso a prueba al equipo amarillo en el Escenario Inclinado, donde Paloma Fiuza interpretó a “Pezuñenta”, mientras Eduardo Romay y Yiddá Eslava dieron vida a la madrastra y hermanastra.

Peláez como narrador indicó que ambas debían romper los vestidos de Pezuñenta para impedir que asistiera al baile. Sin embargo, al dirigirse hacia la escenografía, Eduardo Romay perdió el equilibrio, atravesó la pared falsa y desapareció, provocando una explosión de risas en el set.

Lejos de detener la escena, Yiddá Eslava improvisó al instante y lanzó: “¡Pezuñenta, ahí está el baño que necesitabas!”, desatando las carcajadas de todo el elenco. Segundos después, Eduardo Romay regresó sosteniendo un pedazo de la escenografía y, sin salir de personaje, respondió: “¡Por fin no va a compartir el baño con nosotras, Pezuñenta!”, cerrando uno de los momentos más memorables de la noche.

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