Me Caigo de Risa: ¿Coqueteos en el set? ¡La complicidad de Rodrigo Sánchez Patiño y Renzo Schuller mantiene la llama encendida!

El juego de Me Caigo de Risa “¿Es pregunta?” volvió a sacar el lado más improvisado de los participantes. Esta vez, los participantes debían sostener una conversación mientras mantenian una conversación, pero con una sola regla: solo podían responder con preguntas.

Casi al final, mientras César Ritter y Luciana Arispe intentaban sobrevivir a la dinámica, Rodrigo Sánchez Patiño y Renzo Schuller quienes terminaron robándose el show con un inesperado bromance.

Todo escaló rápidamente cuando empezaron las preguntas sospechosamente intensas: “¿Puedo sudar contigo, bebé?” y un “¿Llegaré tarde, bebito?”, provocando risas inmediatas en el set.

Aunque la competencia terminó reduciéndose a César Ritter y Renzo Schuller, fue este último quien logró quedarse con la victoria tras resistir la presión del juego.

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