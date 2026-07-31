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Me Caigo de Risa: Daniel Menacho inició una fuerte discusión, pero Luciana Arispe terminó robándose los aplausos

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
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En una nueva edición de Me Caigo de Risa, Daniel Menacho y Luciana Arispe se enfrentaron en el segundo duelo de “Ponle Play”, donde debían improvisar una discusión utilizando únicamente títulos de canciones. La escena los convirtió en una pareja de roomies al borde de la separación.

Daniel Menacho tomó la iniciativa con “Te aviso, te anuncio”, dejando claro que ya no quería vivir con ella. Sin embargo, Luciana Arispe respondió con “Vida de rico”, desatando una divertida discusión que escaló entre reproches, acusaciones y gestos teatrales. Mientras él insistía con “Échame la culpa”, ella dramatizó la escena al pedir “Trátame suavemente”.

Cuando parecía que todo había terminado con el contundente “Para no verte más” de Daniel Menacho, Luciana Arispe cambió completamente la historia. Se acercó, lo tomó del rostro y lo abrazó mientras improvisaba con “Yo no sé mañana”, generando un inesperado momento romántico.

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