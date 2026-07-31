Luis Miguel Flores Alván asume Dirección General de Inteligencia del Mininter

El coronel en situación de retiro Luis Miguel Flores Alván fue designado como director general de la Dirección General de Inteligencia del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior. La designación fue oficializada mediante una resolución ministerial, tras declararse vacante el cargo.

La resolución señala que el nombramiento se realiza de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, el Decreto Legislativo N.° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, y el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del sector.

Flores Alván pasó a la situación militar de retiro por la causal de “Renovación“, mediante Resolución Ministerial N.° 1156-2022-DE, con efecto desde el 1 de enero de 2023. El documento precisa que pertenecía a la promoción del 1 de agosto de 1990 del arma de Infantería y que, al 31 de diciembre de 2022, acumulaba más de 32 años de servicios como oficial del Ejército Peruano. Asimismo, indica que permaneció más de diez años en el grado de coronel.

La resolución que dispuso su retiro señala que la Junta Calificadora para Oficiales Superiores del Ejército evaluó los parámetros previstos en la Ley N.° 28359 y recomendó su pase al retiro por la causal de renovación. También establece que permanecerá en la Reserva hasta el 5 de enero de 2035.

FUNCIONES DE LA DIGIMIN

La Dirección General de Inteligencia es un órgano de línea del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior. De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones del sector, tiene a su cargo la inteligencia estratégica y táctica del ministerio y desarrolla labores de inteligencia y contrainteligencia para contribuir al orden interno y la seguridad ciudadana.

Asimismo, el ROF establece que esta dirección es el órgano rector del Sistema de Inteligencia del Ministerio del Interior y tiene entre sus funciones dirigir, coordinar, centralizar, producir y difundir inteligencia estratégica y táctica vinculada al orden interno, la seguridad pública y el crimen organizado. También articula el subsistema de inteligencia del sector y conduce acciones de contrainteligencia para apoyar la toma de decisiones de la Alta Dirección.

Con esta designación, Luis Miguel Flores Alván asumirá la conducción de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, conforme a lo dispuesto en la resolución ministerial que oficializa su nombramiento.

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