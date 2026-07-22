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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Eduardo Romay se convirtió en Pennywise para Alicia Mercado

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Esta vez en Me Caigo de Risa Eduardo Romay sorprendió a todos durante el juego El Taxi. Mientras Alicia Mercado conducía el taxi del equipo amarillo, Eduardo apareció detrás intentando imitar la característica risa del payaso Pennywise, acercándose a su compañera para ponerla a prueba.

Cuando parecía que la pista no era suficiente, Eduardo Romay cambió por completo el tono de su voz y lanzó una frase característica del personaje: ¡Tengo que ir a matar niños en las alcantarillas!, a lo que Alicia Mercado reaccionó de inmediato y respondió con seguridad: ¡Es IT!. La respuesta correcta hizo que Eduardo Romay celebrara eufórico mientras el equipo amarillo sumaba un nuevo punto.

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