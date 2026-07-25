Me Caigo De Risa: Eduardo Romay no sabía ni una canción de José José y tuvo que improvisar de la forma más increíble

Las risas se apoderaron del juego “El Taxi” en Me Caigo de Risa. En el turno del equipo azul, donde el taxista fue Renzo Schuller, recibió a Eduardo Romay, quien entró completamente desesperado al confesar: “¡Pero yo no sé qué canta!”, al descubrir que debía representar al cantante José José.

Sin conocer ninguna canción del artista, Eduardo Romay decidió improvisar una estrategia tan graciosa como brillante. “Él es el esposo de María, María y Jesús”. Tras procesar la insólita asociación, Renzo Schuller respondió primero “¿José?” y, segundos después, completó el nombre con un eufórico “¡José José!”, consiguiendo el punto para su equipo entre aplausos y risas.

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