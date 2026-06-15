X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Manuel Gold derrotó a Renzo Schuller en un duelo de memoria!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
Compartir

La tensión se apoderó del set durante “Una tras otra”, un juego que puso a prueba la memoria, la concentración y la rapidez mental de los participantes. Tras varias eliminaciones, la competencia quedó en manos de Manuel Gold por el equipo amarillo y Renzo Schuller por el equipo azul.

La dinámica parecía sencilla, pero se volvía cada vez más complicada. José Peláez iniciaba una frase y cada concursante debía agregar una sola palabra, repitiendo correctamente toda la secuencia acumulada. Un pequeño error podía significar la eliminación inmediata.

Ambos participantes demostraron gran capacidad para recordar frases cada vez más largas, generando expectativa entre sus compañeros. Mientras el resto de integrantes alentaba desde sus posiciones, Manuel y Renzo sostuvieron un verdadero duelo de titanes que mantuvo al público atento a cada palabra.

Sin embargo, en la recta final llegó el desenlace. Renzo se adelantó al momento de continuar la frase y cometió el error que definió la competencia. La victoria fue para Manuel Gold, quien celebró junto a sus compañeros al darle el punto decisivo al equipo amarillo y cerrar el juego entre aplausos, risas y mucha emoción.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

 

Siguiente artículo