Me Caigo de Risa: ¡Milett Figueroa rompió el hielo con Emilram Cossío y él no pudo ocultar su sonrisa!
Las risas no faltaron en Me Caigo de Risa con el juego “Hazme Reír”, donde los participantes debían enfrentarse cara a cara para contar chistes sin soltar una sola sonrisa. El primero en reír perdía automáticamente y debía abandonar la silla para dar paso al siguiente concursante.
Sin embargo, llegó un momento tierno al final cuando Emilram Cossío se enfrentó a Milett Figueroa. Luego de que el actor hiciera un chiste relacionado con el hielo, la actriz decidió devolverle la jugada con una respuesta que terminó siendo letal.
Con total tranquilidad, Milett Figueroa lanzó: “¿Qué hace un hielo cuando está enamorado?”, mientras todos esperaban atentos la respuesta. Segundos después remató con: “Se derrite por ti”, provocando la inmediata reacción de Emilram Cossío, quien se sonrojó, sonrió y terminó perdiendo el reto.
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