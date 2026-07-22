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Me Caigo De Risa: Paloma Fiuza le roba un beso a Armando Machuca y terminan bailando samba juntos

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En Me Caigo de Risa, durante el juego “Dame Tres”, donde los participantes debían mencionar tres elementos de una categoría en solo tres segundos. Paloma Fiuza recibió la consigna “Tres países de Asia”, pero solo alcanzó a responder “Japón, China…” antes de quedarse sin tiempo, provocando las risas de todos mientras terminaba bailando samba.

Sin embargo, el verdadero espectáculo llegó cuando fue el turno de Armando Machuca. Con la intención de desconcentrarlo, Paloma Fiuza se acercó coquetamente y le lanzó una inesperada propuesta: “¡Soy tuya si pierdes!”, mientras lo abrazaba y bailaba samba a su alrededor.

Al ver a su compañero en problemas, Julio Díaz intervino con una divertida pregunta: “¿Qué pesa más? ¿Nuestra amistad o una pasión con Paloma?”. En ese momento, Paloma Fiuza sorprendió a Armando Machuca con un beso en la mejilla, y como si la respuesta estuviera clara, todo el set terminó bailando samba.

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