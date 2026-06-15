Me Caigo De Risa: ¡Renzo Schuller arruinó el chiste de Angie Arizaga y terminó castigado!

Las bromas y ocurrencias volvieron a apoderarse de “Hazme reír”, el juego donde los participantes deben intentar hacer reír a sus rivales sin perder la compostura. En esta ocasión, uno de los momentos más divertidos de la noche tuvo como protagonistas a Angie Arizaga y Renzo Schuller.

Mientras Angie intentaba terminar uno de sus chistes frente a sus compañeros, Renzo decidió intervenir inesperadamente y adelantarse al remate.

La jugada provocó las risas inmediatas de los presentes, pero también la reacción de José Peláez. El conductor consideró que Renzo había cruzado la línea y le mostró una tarjeta roja, dejándolo fuera de la dinámica y enviándolo directamente al sillón de castigo.

Lejos de irse en silencio, Renzo continuó con las bromas hasta el último momento. Mientras abandonaba su lugar, empujó amistosamente a Manuel Gold y le lanzó una divertida pregunta: “¿Y tú por qué te ríes?”.

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