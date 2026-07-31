Valentina Valiente capítulo 105: ¡Macarena cruza todos los límites y pone en riesgo la vida de Susana!

Macarena dio un paso extremo al provocarle una grave descompensación a Susana. Aprovechando que ambas compartían un momento tranquilo mientras definían el nombre de su nueva marca de ropa, la joven añadió en secreto unas gotas al té de la madre de Alejandro.

Momentos antes, Ximena le había comentado que una naturista le recomendó unas gotas relajantes y le advirtió que más de una podía bajar peligrosamente la presión. Lejos de tomar la advertencia con cautela, Macarena utilizó esa información para ejecutar su plan.

Mientras conversaban, Susana comenzó a sentirse mal de forma repentina. “Creo que se me está bajando la presión”, alcanzó a decir antes de perder fuerzas y recostarse en el sofá.

Macarena, que observó atentamente el efecto de las gotas, fingió desesperación para no levantar sospechas. “¿Qué hago? Necesitamos un médico”, exclamó mientras buscaba el teléfono del seguro médico en la cartera de Susana.

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