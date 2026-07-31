Valentina Valiente capítulo 105: Jenny y Bryan descubren que sueñan con vidas muy distintas

Bryan y Jenny vivieron una conversación que podría marcar un antes y un después en su relación. Mientras compartían un momento tranquilo, Bryan comentó sobre el cambio que ha visto en Rocky desde que supo que será padre y confesó que ese ejemplo despertó aún más su deseo de formar una familia, revelando su sueño de convertirse en papá y tener tres hijos. “Yo quiero ser papá. Y quiero tener varios hijos”, comentó con una sonrisa, imaginando el futuro que le gustaría construir.

Sin embargo, la respuesta de Jenny fue totalmente distinta a lo que esperaba. Cuando él le preguntó si también le hacía ilusión ser madre, ella respondió con total sinceridad: “No, no para nada”. Su entusiasmo desapareció de inmediato al descubrir que la mujer que ama no comparte uno de los sueños más importantes de su vida.

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