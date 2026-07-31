Así informó la prensa internacional sobre la liberación de Ollanta Humala

La liberación del expresidente Ollanta Humala, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la condena de 15 años de prisión en su contra por lavado de activos, recibió amplia cobertura de la prensa internacional. Medios de Europa y América informaron sobre la decisión del máximo intérprete de la Constitución peruana y resaltaron sus implicancias para uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados al caso Odebrecht.

Las publicaciones coincidieron en informar que Humala abandonó el penal de Barbadillo tras la resolución del Tribunal Constitucional, que declaró fundado el hábeas corpus presentado por su defensa y anuló el proceso penal seguido en su contra. Asimismo, recordaron que el exmandatario había sido sentenciado en abril de 2025 junto con su esposa, Nadine Heredia.

La agencia EFE informó que la decisión judicial permitió la inmediata liberación del exjefe de Estado y explicó que el fallo se sustenta en la anulación del proceso por lavado de activos. El despacho también recordó que Humala permanecía en prisión tras haber sido condenado por presuntos aportes irregulares a sus campañas electorales.

El diario español El País puso énfasis en los argumentos del Tribunal Constitucional, que consideró vulnerados los principios de legalidad y tipicidad durante el proceso. El medio señaló que la resolución ordenó el archivo de la investigación preliminar y destacó que el fallo aplicó un criterio similar al utilizado anteriormente en otro proceso relacionado con presuntos aportes de campaña.

La agencia Associated Press informó sobre la salida de Humala del penal y contextualizó el caso dentro de las investigaciones por los aportes de Odebrecht a campañas políticas en Perú. En su cobertura recordó que el expresidente había permanecido encarcelado mientras cumplía la condena anulada.

SENTENCIA SIN EFECTO

France 24 presentó la noticia como la liberación del expresidente peruano tras la anulación de la condena de 15 años por lavado de activos. El medio internacional explicó que la resolución del Tribunal Constitucional dejó sin efecto la sentencia que mantenía a Humala en prisión y destacó que el caso estaba relacionado con los presuntos aportes de Odebrecht.

Por su parte, NTN24 informó que Humala salió de prisión después de que fuera anulada la condena impuesta por recibir presuntos aportes de Odebrecht y del régimen venezolano. El medio señaló que la decisión del Tribunal Constitucional permitió la excarcelación del exmandatario y se sumó a la amplia cobertura internacional que recibió la resolución judicial emitida en Perú.

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