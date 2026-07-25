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Me Caigo De Risa: Renzo Schuller terminó volando por los aires con Eduardo Romay como piloto

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
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La tercera ronda de Me Caigo de Risa puso a prueba la memoria y coordinación de Eduardo Romay y Renzo Schuller durante el juego “Copiografía”. La dupla tuvo que replicar el complejo paso de baile conocido como “La Italiana.

Con los gritos de “¡Piernas en la nuca!”, “¡La italiana, la italiana!” y “¡Cuidado!”, Eduardo Romay levantó a Renzo Schuller sujetándolo por las piernas mientras lo hacía girar en el aire, provocándole nervios al resto de participantes.

Sin embargo, el momento más impactante llegó durante el descenso. Eduardo Romay no pudo controlar completamente la caída y Renzo Schuller terminó siendo lanzado hacia el piso, aunque reaccionó de inmediato apoyando las manos, y cerrando la presentación con mucho humor: Eduardo Romay terminó sentado sobre el suelo, mientras Renzo Schuller gateó unos pasos antes de que ambos posaran acostados.

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