X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Ricky Trevitazzo intentó escapar, pero terminó cargado por un luchador!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
Compartir

Ricky Trevitazzo protagonizó uno de los momentos más divertidos en el juego “Lucha por responder”. Representando al equipo azul, el cantante debía contestar la mayor cantidad de preguntas posibles mientras un luchador profesional hacía todo lo que estaba a su alcance para impedirlo.

Desde el inicio, Ricky apostó por una estrategia inesperada: correr por distintos puntos del set para evitar ser atrapado. Sin embargo, el luchador no le dio tregua y fue detrás de él en cada intento.

La situación se volvió aún más complicada cuando el profesional de la lucha logró alcanzarlo y cargarlo en pleno desafío. A pesar de las dificultades, Ricky continuó respondiendo preguntas mientras intentaba liberarse y mantenerse concentrado en el juego.

Finalmente, el integrante del equipo azul consiguió responder 14 preguntas, pero no pudo superar la marca de Rodrigo Sánchez Patiño, quien había logrado 25 respuestas para el equipo amarillo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

 

Siguiente artículo