Me Caigo de Risa: “Se vienen cositas” ¡Alicia Mercado convirtió el escenario en un TikTok!

En Me Caigo de Risa con el juego “El escenario inclinado”, los participantes tuvieron que improvisar sobre un set de grabación de una película de bajo presupuesto.

Emilram Cossío, como un director de cine sin dinero, aseguró que “la película iba a salir como sea”, aunque no tuviera presupuesto. Para lograrlo, recurrió a su asistente Topacio, interpretado por César Ritter, quien prometió encontrar a los actores perfectos.

Topacio al cumplir con su palabra, apareció con una influencer como protagonista, interpretada por Alicia Mercado, quien confesó que su única experiencia eran sus videos de Tiktok y no soltaba el celular al seguir grabando contenido. Aunque el director quería botarla, Topacio reveló un gran detalle: “¡No va a cobrar!”. Generando que el personaje de Emilram Cossío bese a César Ritter en la frente de felicidad.

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