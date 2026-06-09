Me Caigo de Risa: “Yo soy recontra competitiva” Milett Figueroa llegó al programa a demostrar su fuerza

El programa de hoy de Me Caigo de Risa arrancó con una sorpresa que dejó a todos atentos: Milett Figueroa apareció como la invitada especial del día y se sumó oficialmente a los juegos junto a la Familia Disfuncional.

Peláez la llenó de elogios durante su presentación. “Nuestra invitada especial de lujo del día de hoy ya está aquí. Ella es muy talentosa y tiene una energía que llena cualquier espacio”, comentó antes de desatar los aplausos del público.

Milett Figueroa hizo su entrada triunfal y fue recibida con entusiasmo por todos en el set. Incluso, Peláez recordó los buenos momentos compartidos en televisión y le dio una cálida bienvenida: “Bienvenida a tu casa”.

Pero si alguien pensó que la modelo llegaba tranquila, quedó totalmente equivocado. “Yo soy recontra competitiva”, soltó entre risas, dejando claro que viene dispuesta a dar pelea en cada dinámica y a enfrentarse sin miedo a sus compañeros.

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