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ME CAIGO DE RISA

¡Paloma Fiuza hizo reír a todos al mencionar una ciudad de Brasil que nadie pudo pronunciar!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Las ocurrencias no faltaron durante un reto en el que los participantes debían mencionar ciudades siguiendo una letra determinada.

Cuando llegó el turno de Paloma Fiuza, la brasileña decidió jugar con ventaja y nombró una ciudad de su país. Sin embargo, la pronunciación fue tan particular que ninguno de sus compañeros logró entender qué había dicho.

El desconcierto se apoderó del estudio mientras todos intentaban repetir el nombre de la ciudad, generando un divertido intercambio de comentarios y muchas risas entre los participantes.

Lejos de detenerse, Paloma volvió a pronunciar el nombre con total naturalidad, haciendo que el momento fuera aún más gracioso por las reacciones del elenco, que seguía sin descifrarlo.

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