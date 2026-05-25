Elecciones 2026: Cancillería amplía locales de votación en el extranjero para segunda vuelta
Con la finalidad de reforzar las condiciones para que los peruanos en el exterior ejerzan su derecho al voto durante la segunda vuelta electoral del 7 de junio, la Cancillería dispuso el cambio y ampliación de centros de sufragio en más de 19 localidades en el exterior, incluyendo un despliegue especial en Santiago de Chile y en Sídney.
En el caso de Santiago de Chile, se amplió el número de locales de votación de uno a cinco para los cerca de 108 mil electores habilitados en dicha circunscripción. También se acondicionaron nuevos centros de votación en las sedes de Charlotte, Boston y Miami (Estados Unidos); Montreal (Canadá), Sao Paulo (Brasil), Barcelona (España), Berna (Suiza), Milán (Italia), así como Sídney y Perth (Australia).
En el caso del Medio Oriente se habilitarán siete locales de votación distribuidos en seis países: Riad (Arabia Saudita), Dubái y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Tel Aviv (Israel), Amman (Jordania), Al Kuwait (Kuwait) y Doha (Qatar).
NO SE REALIZARÁN ELECCIONES EN TRES PAÍSES
En tanto, desde la Cancillería se confirmó que los únicos países donde no se realizarán elecciones son Venezuela, Irán y Líbano.
Finalmente, debido a las dificultades en las rutas de transporte hacia algunos destinos se dispuso que funcionarios diplomáticos trasladen personalmente el material electoral a las oficinas consulares de Beijing (China), Moscú (Rusia), Pretoria (Sudáfrica), La Habana (Cuba) y Leticia (Colombia).