Cuerpo General de Bomberos no participará en Desfile del 29 de julio: mira aquí su contundente mensaje

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) anunció que no participará en el Desfile Cívico Militar que se desarrollará este lunes 29 de julio con motivo de las Fiestas Patrias.

A través de un comunicado, difundido en sus redes sociales, la institución indicó que tomó esta decisión luego de conocer la disposición de los organizadores del evento de limitar su presencia a un solo batallón (de 81 efectivos), afectando su tradicional participación integrada por tres batallones, integradis por cerca de 300 bomberos de Lima, Callao y provincias.

En el documento, el CGBVP indicó que, precisamente, “cerca de 300 bomberos voluntarios se han preparado intensamente durante seis semanas” y que esta decisión afecta su imagen como institución y que desconoce el rol que han desempeñado en la vida nacional.

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