¡Stephanie Orúe llega a Me Caigo de Risa para reforzar al equipo azul en una nueva noche de competencia!

Stephanie Orúe se incorpora como invitada especial a Me Caigo de Risa y promete ponerle aún más diversión a una nueva edición del programa conducido por José Peláez. La actriz llega para reforzar al equipo azul, que buscará quedarse con la victoria en una noche cargada de retos, ocurrencias y momentos inesperados.

En esta oportunidad, Stephanie Orúe compartirá equipo con Manuel Gold, Renzo Schuller y Luciana Arispe, quienes unirán fuerzas para superar cada uno de los desafíos de la competencia.

Al frente tendrán al equipo amarillo, conformado por Alicia Mercado, Paloma Fiuza, Armando Machuca y Yiddá Eslava, un grupo que también saldrá decidido a sumar puntos y evitar terminar en el temido escenario inclinado.

Como en cada edición, los participantes pondrán a prueba su rapidez, creatividad e improvisación en una serie de juegos que prometen sacar carcajadas tanto dentro como fuera del set.

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