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¡Stephanie Orúe llega a Me Caigo de Risa para reforzar al equipo azul en una nueva noche de competencia!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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Stephanie Orúe se incorpora como invitada especial a Me Caigo de Risa y promete ponerle aún más diversión a una nueva edición del programa conducido por José Peláez. La actriz llega para reforzar al equipo azul, que buscará quedarse con la victoria en una noche cargada de retos, ocurrencias y momentos inesperados.

En esta oportunidad, Stephanie Orúe compartirá equipo con Manuel Gold, Renzo Schuller y Luciana Arispe, quienes unirán fuerzas para superar cada uno de los desafíos de la competencia.

Al frente tendrán al equipo amarillo, conformado por Alicia Mercado, Paloma Fiuza, Armando Machuca y Yiddá Eslava, un grupo que también saldrá decidido a sumar puntos y evitar terminar en el temido escenario inclinado.

Como en cada edición, los participantes pondrán a prueba su rapidez, creatividad e improvisación en una serie de juegos que prometen sacar carcajadas tanto dentro como fuera del set.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

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