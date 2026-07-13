Valentina Valiente capítulo 92: ¡Alejandro sorprende a Edmundo con la verdadera identidad de Valentina!

Edmundo continúa recuperándose en la clínica luego del infarto que sufrió al descubrir que la prueba de ADN de Valentina había sido manipulada. Aunque intenta mantenerse fuerte, el empresario admite que la desilusión ha sido mucho más dolorosa emocionalmente que físicamente.

Durante su visita, Alejandro le expresa su alegría por verlo recuperándose y aprovecha para aclararle que Valentina jamás supo del engaño. “Valentina también está destrozada. Ella no tuvo nada que ver en esto”, le asegura, intentando aliviar parte de la culpa que ambos cargan.

Sin embargo, Edmundo confiesa que sigue sin encontrar una explicación para el fuerte vínculo que sintió con la joven desde el primer momento. Es entonces cuando Alejandro lo sorprende con una inesperada revelación. “Yo tengo una explicación para eso”, le dice antes de contarle que ambos viajaron al fundo en busca de respuestas.

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