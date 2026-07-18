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ME CAIGO DE RISA

¡Yiddá Eslava y Paloma Fiuza sorprendieron con una espectacular coreografía en Me Caigo De Risa y se llevaron la victoria!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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El nivel de la competencia sigue creciendo en Me Caigo de Risa. En esta oportunidad, los participantes afrontaron una dinámica en la que debían reproducir la coreografía de una pareja de bailarines profesionales, poniendo a prueba su coordinación, equilibrio y trabajo en equipo.

Una de las presentaciones más aplaudidas fue la de Yiddá Eslava y Paloma Fiuza, quienes sorprendieron al público desde el inicio. Durante la coreografía, Yiddá cargó a Paloma y la hizo girar en varias oportunidades, desatando la emoción de todos los presentes por la dificultad de la secuencia.

Tras evaluar ambas presentaciones, llegó el momento de la decisión final y Yiddá Eslava y Paloma Fiuza fueron elegidas como las ganadoras de la jornada, imponiéndose a Armando Machuca y Angie Arizaga.

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