Mi vida por ti: Cihan descubre un secreto de Boran que podría cambiar el destino de Alya

Un inesperado descubrimiento pondrá a Cihan frente a una decisión que podría cambiar el futuro de Alya y Deniz. En el próximo capítulo de Mi vida por ti, el hermano de Boran encontrará un video en el que este le hace una importante petición relacionada con su familia.

Pero eso no será todo. Alya enfrentará una situación aún más complicada cuando Sadakat la denuncie por el disparo que hirió a Cihan. Aunque él estará dispuesto a ayudarla a recuperar su libertad, le pondrá una condición que podría cambiar el rumbo de sus vidas: aceptar casarse con él.

¿Alya aceptará esta propuesta para salir de prisión? ¿Qué hará cuando conozca el verdadero contenido del mensaje de Boran? No te pierdas HOY el nuevo capítulo de Mi vida por ti de lunes a viernes a las 6:00 p. m. por Latina.