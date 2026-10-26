Mi vida por ti: Cihan insiste en casarse con Alya, pero ella se niega a ceder
El futuro de Alya seguirá en manos de una decisión que podría cambiar su vida en Mi vida por ti. Cihan insistirá en casarse con ella como una forma de asegurar su libertad, pero Alya se negará y le hará un desesperado pedido: que le permita ver a su hijo.
Mientras tanto, Cihan tendrá que afrontar otra situación complicada cuando le revele a Mine, quien está enamorada de él, que se casará con Alya, sin darle mayores explicaciones sobre sus verdaderas intenciones.
¿Qué hay detrás de la decisión de Cihan y hasta dónde llegará Alya para reencontrarse con Deniz? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Mi vida por ti a las 6 PM, por Latina.