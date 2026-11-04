POR AMOR A MI HIJO: Reha busca recuperar la confianza de sus hijos, pero Deniz podría empezar a recordar su pasado

Reha quiere recuperar la confianza de sus hijos y organiza una salida para compartir tiempo con ellos. Sin embargo, su intención de decidir también sobre la educación de Tilsim podría provocar un nuevo desacuerdo con Karsu. La separación de la pareja sigue generando tensiones y cada decisión parece complicar aún más la situación familiar.

Por otro lado, Deniz comienza a experimentar sensaciones que podrían estar relacionadas con su vida antes de desaparecer. Un objeto de su pasado despierta algo en él y abre la posibilidad de que algunos recuerdos estén regresando. ¿Estará cerca de descubrir qué ocurrió antes de llegar a la vida de Karsu?

No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, a las 5 de la tarde, por Latina.