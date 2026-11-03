POR AMOR A MI HIJO: Reha se lleva a Tilsim del colegio y Karsu enfrenta una nueva disputa por su hija

La separación entre Karsu y Reha se vuelve cada vez más complicada. Aunque Karsu intenta avanzar con el divorcio, Reha no está dispuesto a aceptar que su matrimonio haya terminado y buscará la manera de recuperar el control de la situación. Incluso se llevará a Tilsim del colegio sin avisarle a su madre, provocando una nueva confrontación entre ambos.

Desesperada por llevarse a su hija, Karsu irá hasta la casa de Reha para exigirle que le permita regresar con ella. Sin embargo, Tilsim sorprenderá a su madre con una inesperada respuesta. ¿Qué hay detrás de esta decisión y cómo reaccionará Karsu ante la respuesta de su hija?

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