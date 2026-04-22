“Arriba Mi Gente” y “Reporte Semanal” son reconocidos en los Premios Yanapay por su aporte social

El día de hoy 22 de abril de 2026, dos programas de Latina Televisión fueron reconocidos en la Ceremonia Anual “Yanapay 2025 – Edición XI”, organizada por la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem), por su rol en la sensibilización de la problemática de las quemaduras infantiles en el país.

El magazine “Arriba Mi Gente” recibió el reconocimiento en la categoría “Voces que transforman”, por promover espacios informativos orientados a la prevención de quemaduras.

Por su parte, el programa periodístico “Reporte Semanal” fue distinguido en la categoría “Periodismo con propósito”, destacando su labor en visibilizar esta problemática y la importancia de las quemaduras y rehabilitación infantil. En este caso específico por la cobertura periodística en la región de Cusco.

La premiación forma parte de la iniciativa Yanapay, que reconoce a instituciones, periodistas y ciudadanos que contribuyen activamente a mejorar la calidad de vida de menores sobrevivientes de quemaduras en situación de vulnerabilidad.

Con este reconocimiento, Latina Televisión refuerza su presencia como un medio que, además de informar y entretener, contribuye a visibilizar temas de relevancia social a través de su programación.

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