“Estoy feliz y relajado”: Renzo Schuller cuenta cómo vive su regreso a Latina con Me Caigo de Risa

El estreno de Me Caigo de Risa está cada vez más cerca y en Latina conversamos con Renzo Schuller, quien se mostró emocionado por sumarse al divertido formato familiar. El conductor confesó sentirse feliz por este nuevo reto y destacó el cálido recibimiento que ha tenido en el canal.

“Tenía muchas ganas de jugar, de relajarme y este espacio nos ha recibido con los brazos abiertos”, comentó Renzo, quien además resaltó el buen ambiente entre el elenco y el equipo técnico, con quienes ya ha trabajado anteriormente.

Para Schuller, el programa llega en un momento ideal, pues asegura que encontró un espacio donde puede mostrarse libre y disfrutar sin presiones. Además, está convencido de que el público conectará con el humor y los juegos del formato: “La gente quiere reírse, divertirse y pasarla bien en familia”.

Muy pronto descubrirás más sorpresas, juegos y locuras en Me Caigo de Risa. Sigue atento a todas las novedades del programa y no te pierdas ningún detalle a través de la página web de Latina.