Yo Soy GRANDES BATALLAS: José Feliciano respondió al reto de Frank Sinatra con “Cuando pienso en ti”

José Feliciano salió al escenario para responder al reto de Frank Sinatra con una emotiva interpretación de “Cuando pienso en ti”. El consagrado regresó a la competencia luego de un tiempo alejado por compromisos personales y aseguró que volvió gracias al pedido del público.

“Mi comunidad me sigue incluso desde el 2012. Me estaban exigiendo realmente que venga”, comentó antes de iniciar su presentación, dejando en claro el cariño que mantiene con sus seguidores.

Además, el imitador confesó sus ganas de volver a levantar un trofeo en el programa. “¿Por qué no podría tener dos copas?”, dijo, recordando que otros participantes ya lograron más de un título.

Sobre el escenario, José Feliciano apostó por el romanticismo con “Cuando pienso en ti”, interpretando versos cargados de nostalgia y emoción frente al jurado y al público.

“Estoy dándolo absolutamente todo”, afirmó el participante, quien cerró su presentación agradeciendo el respaldo de sus seguidores: “Muchísimas gracias, los quiero mucho”.

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