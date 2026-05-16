Luciana Arispe se suma a Me Caigo de Risa: “Es la oportunidad que he esperado toda mi vida”

La actriz y comediante Luciana Arispe se mostró emocionada por formar parte del elenco de Me Caigo de Risa. En conversación con Latina Digital, aseguró que este formato reúne todo lo que más disfruta hacer.

“Es como la oportunidad que he estado esperando toda mi vida. Acá puedo hacer todas mis cosas favoritas: ser payasa, cantar, ser actriz y jugar”, comentó entre risas.

Luciana también confesó que esta será su primera experiencia oficial como parte de un elenco en televisión, aunque ya había tenido pequeñas apariciones en producciones y programas.

Sobre las grabaciones promocionales, destacó el ambiente del equipo: “La energía está alucinante, todos están totalmente involucrados y amando lo que estamos haciendo”. Además, adelantó que los retos físicos serán un desafío, pero está lista para divertirse.

Muy pronto descubrirás más sorpresas, juegos y locuras en Me Caigo de Risa. Sigue atento a todas las novedades del programa y no te pierdas ningún detalle a través de la página web de Latina.