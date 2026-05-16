Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡“Cuando pienso en ti” le dio el triunfo a José Feliciano!

José Feliciano se quedó con la última batalla de la noche tras vencer al retador Frank Sinatra con una emotiva interpretación de “Cuando pienso en ti”.

Antes de salir al escenario, el imitador contó que decidió regresar por insistencia de sus seguidores. “Gracias a la petición del público… me estaban exigiendo realmente que venga”, comentó emocionado.

Durante las devoluciones, el jurado destacó la potencia interpretativa del consagrado. “Ha sido una interpretación muy contundente, muy bonita”, señalaron, resaltando además la emoción con la que conectó con el público.

También elogiaron la técnica musical del personaje. “José Feliciano tiene swing, groove y jazz”, comentaron, destacando el manejo de tiempos y la interpretación con guitarra.

Por su parte, Frank Sinatra recibió elogios por su evolución y presencia escénica. El jurado reconoció que mostró “muchísimo swing” y mayor tranquilidad en el escenario. Finalmente, la votación favoreció a José Feliciano, quien logró imponerse en una de las batallas más intensas de la noche.

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