“Hay que entrar a no saber qué pasa”: Rodrigo Sánchez Patiño se suma con entusiasmo a Me Caigo de Risa

El estreno de Me Caigo de Risa está cada vez más cerca y uno de los artistas que promete sacar más de una carcajada es Rodrigo Sánchez Patiño. En conversación con Latina Digital, el actor contó cómo vive este nuevo reto en televisión y qué es lo que más le entusiasma del formato.

“Trabajar en televisión, novelas o teatro te ayuda, pero aquí no sabes muy bien qué va a pasar”, comentó entre risas, resaltando que el programa representa un ejercicio de improvisación, diversión y competencia sana.

Sobre el mayor desafío, Rodrigo confesó que reaccionar rápido será clave: “En los juegos de improvisación casi no hay que pensar, sino reaccionar y estar con las orejas bien abiertas”. Aun así, aseguró que llega con muchas ganas de disfrutar y pasarla bien junto al elenco.

Muy pronto descubrirás más sorpresas, juegos y locuras en Me Caigo de Risa. Sigue atento a todas las novedades del programa y no te pierdas ningún detalle a través de la página web de Latina.