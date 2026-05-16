Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Paloma San Basilio regresó con actitud y emoción por la silla de Marciano Cantero!
La segunda batalla de la noche tuvo el regreso de la imitadora de Paloma San Basilio, quien llegó dispuesta a enfrentar a un viejo conocido: Marciano Cantero, su compañero de temporada.
Antes de salir al escenario, Mayreli Caballero dejó clara su confianza. “No pienso irme de aquí sin una silla o al menos un empate”, afirmó, asegurando además que venía a “romper el escenario”.
Al momento de escoger rival, la participante apostó por la nostalgia y la amistad. “Creo que hay que recordar los buenos momentos”, comentó antes de retar al imitador de Marciano Cantero.
Para esta batalla, Paloma San Basilio interpretó “¿Por qué me abandonaste?”, una canción cargada de sentimiento con la que buscó convencer al jurado y al público.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!