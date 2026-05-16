Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Paloma San Basilio y Marciano Cantero no lograron sacarse ventaja!

La segunda batalla de la noche terminó en empate entre Paloma San Basilio y Marciano Cantero, quienes protagonizaron un intenso enfrentamiento sobre el escenario.

La retadora abrió el duelo con “Porque me abandonaste”, demostrando fuerza interpretativa y melodrama. El jurado destacó su evolución y potencia vocal. “Mucho mejor que en tu temporada”, señalaron, resaltando además el manejo de la interpretación y la intensidad de su mirada.

Sin embargo, también le recomendaron controlar el desborde de energía para evitar algunas imprecisiones vocales. “Tu potencia vocal es alucinante, pero hay que contender un poco más”, comentaron.

Por su parte, Marciano Cantero respondió con “Tu cárcel” y sorprendió al jurado por la tranquilidad con la que enfrentó el reto. “No te he sentido en competencia, te he sentido entreteniendo a tu público”, destacaron.

Además, resaltaron la naturalidad del personaje y la conexión con el público. Finalmente, el jurado decidió un empate, dejando abierta la batalla para una nueva definición.

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