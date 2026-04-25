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¡Latina se reinventa con una página web más moderna, dinámica y gratuita!

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Nvega@latina.pe
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Latina apuesta por la innovación digital y presenta la nueva versión de su plataforma web, un espacio renovado, más moderno y pensado en brindar una experiencia cercana y accesible para toda su audiencia.

Con esta actualización, los usuarios podrán disfrutar de contenido en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. La nueva web integra una navegación más ágil y dinámica, permitiendo acceder fácilmente a la señal en vivo durante todo el día, así como a una amplia variedad de contenidos.

Entre las novedades destacan la disponibilidad de Latina Noticias 24/7, programas en estreno, novelas y series que marcaron época, además de documentales y todos los podcasts de Latina Digital. Todo ello reunido en una sola plataforma y de manera gratuita.

Esta renovación responde a la necesidad de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo digital, donde la inmediatez y la facilidad de acceso son clave. Latina busca así fortalecer su conexión con el público, llevando su contenido más allá de la televisión tradicional.

La invitación está hecha: ingresar a latina.pe y descubrir una nueva forma de disfrutar entretenimiento, información y contenido exclusivo, en cualquier momento y lugar.

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