VRAEM: Fuerzas Armadas abaten a alias ‘Richard’, mando clave de Sendero Luminoso

Las Fuerzas Armadas asestaron un duro golpe a la organización terrorista Sendero Luminoso. En el marco de la Operación Quiñones, el Comando Especial VRAEM neutralizó a alias ‘Richard’, integrante del buró político y uno de los mandos principales del grupo subversivo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

El enfrentamiento ocurrió este miércoles 29 de julio, aproximadamente a las 9:30 am, en el sector Hamaca (Centro Poblado Alto Mantaro), ubicado en el distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, región Junín.

Inteligencia y desarrollo de la Operación Quiñones

La intervención fue el resultado de un trabajo conjunto de inteligencia entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), la DIVREINT del Frente Policial VRAEM y el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC).

Las investigaciones identificaron que alias ‘Richard’ lideraba labores de producción y abastecimiento logístico para la organización terrorista en la zona. Ante esto, el 23 de julio se desplegó la Operación Quiñones, una maniobra de alta complejidad táctica a cargo de las fuerzas de élite del VRAEM.

Militar herido y ataque a helicóptero

Durante el cruce de fuego se registraron los siguientes sucesos:

Efectivo herido: El suboficial de tercera EP José Parinango Huamán resultó herido por impacto de proyectil de arma de fuego. Su estado es estable y fue trasladado al Hospital Militar Central en Lima para su recuperación.

Ataque a aeronave: Durante las labores de extracción, un helicóptero Mi-171 del Ejército del Perú recibió 18 impactos de bala. La tripulación resultó ilesa y la aeronave retornó a su base sin comprometer su operatividad.

Material de guerra incautado

En el lugar de los hechos, las fuerzas del orden incautaron el siguiente equipamiento táctico y logístico:

Armamento: Un fusil Galil y cinco cacerinas abastecidas.

Explosivos y comunicaciones: Tres fulminantes para activación de explosivos y un equipo de radio Aicom.

Equipamiento táctico: Un chaleco, una mochila, un morral, un par de guantes tácticos y un puñal.

Insumos: Una bolsa con hojas de coca y medicamentos diversos.

El Comando Especial VRAEM reafirmó que continuará con las operaciones militares en la zona para erradicar los remanentes terroristas y garantizar la pacificación de la región.

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