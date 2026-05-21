“De los 9 a los 15 años no pasaba ni un casting”: Josué Subauste y su lucha para ser convertirse en actor

Josué Subauste, quien da vida a Lolo en Valentina Valiente, abrió su corazón y contó cómo fue el complicado camino que recorrió antes de convertirse en actor. El joven artista reveló que desde muy pequeño soñaba con dedicarse a la actuación, aunque muchas personas le aseguraban que no lo lograría.

“Había mucha gente que me decía: ‘oye, tú no vas a llegar’”, recordó Josué, quien confesó que durante varios años sufrió por los comentarios relacionados a su apariencia física. “Yo era gordito, sufría de obesidad y no cumplía con esos estereotipos que decían que debías tener para ser actor”, expresó.

El actor contó que desde los nueve años empezó a hacer castings, pero las oportunidades no llegaban. “De los nueve hasta aproximadamente los quince años no pasaba ni un casting”, relató. Sin embargo, destacó que su mamá fue la persona que más creyó en él durante todo ese proceso.

“Realmente la persona que más creyó en mí fue mi mamá”, comentó emocionado. Además, recordó que su familia hizo muchos esfuerzos para acompañarlo a castings y apoyarlo económicamente en cada paso de su sueño artístico.

Pero la actuación no fue el único refugio que encontró en su vida. Josué reveló que el breakdance apareció en uno de los momentos más difíciles para él y terminó convirtiéndose en una especie de salvación emocional. “Cuando conocí el breaking resultó como un refugio”, señaló.

Actualmente, el joven actor continúa entrenando y participando en competencias de breakdance mientras sigue creciendo en la actuación. Incluso contó que competir le despierta una nueva versión de sí mismo. “Quiero seguir compitiendo, compitiendo y compitiendo, porque ahí sale otra versión de mí”, afirmó.

Josué también recordó cómo llegó una de las oportunidades más importantes de su carrera: el casting para interpretar a Lolo en Valentina Valiente. El actor contó que quedó sorprendido al enterarse de la importancia del personaje dentro de la historia y confesó que llegó muy nervioso a las pruebas.