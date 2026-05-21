X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Valentina Valiente

“De los 9 a los 15 años no pasaba ni un casting”: Josué Subauste y su lucha para ser convertirse en actor

Valentina Valiente
“De los 9 a los 15 años no pasaba ni un casting”: Josué Subauste y su lucha para ser convertirse en actor
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
Compartir

Josué Subauste, quien da vida a Lolo en Valentina Valiente, abrió su corazón y contó cómo fue el complicado camino que recorrió antes de convertirse en actor. El joven artista reveló que desde muy pequeño soñaba con dedicarse a la actuación, aunque muchas personas le aseguraban que no lo lograría.

“Había mucha gente que me decía: ‘oye, tú no vas a llegar’”, recordó Josué, quien confesó que durante varios años sufrió por los comentarios relacionados a su apariencia física. “Yo era gordito, sufría de obesidad y no cumplía con esos estereotipos que decían que debías tener para ser actor”, expresó.

El actor contó que desde los nueve años empezó a hacer castings, pero las oportunidades no llegaban. “De los nueve hasta aproximadamente los quince años no pasaba ni un casting”, relató. Sin embargo, destacó que su mamá fue la persona que más creyó en él durante todo ese proceso.

“Realmente la persona que más creyó en mí fue mi mamá”, comentó emocionado. Además, recordó que su familia hizo muchos esfuerzos para acompañarlo a castings y apoyarlo económicamente en cada paso de su sueño artístico.

Pero la actuación no fue el único refugio que encontró en su vida. Josué reveló que el breakdance apareció en uno de los momentos más difíciles para él y terminó convirtiéndose en una especie de salvación emocional. “Cuando conocí el breaking resultó como un refugio”, señaló.

Actualmente, el joven actor continúa entrenando y participando en competencias de breakdance mientras sigue creciendo en la actuación. Incluso contó que competir le despierta una nueva versión de sí mismo. “Quiero seguir compitiendo, compitiendo y compitiendo, porque ahí sale otra versión de mí”, afirmó.

Josué también recordó cómo llegó una de las oportunidades más importantes de su carrera: el casting para interpretar a Lolo en Valentina Valiente. El actor contó que quedó sorprendido al enterarse de la importancia del personaje dentro de la historia y confesó que llegó muy nervioso a las pruebas.

Sin embargo, hubo un detalle que casi le juega en contra. Josué reveló que en ese momento entrenaba intensamente en el gimnasio y tenía una contextura mucho más musculosa que la de su personaje. “Me dijeron: ‘tienes la cara de un niño, pero el cuerpo de una persona muy desarrollada’”, relató entre risas.

Fue entonces cuando la producción le puso una condición para quedarse con el papel. “Si tú te comprometes a bajar toda esa masa muscular, el papel es tuyo”, recordó el actor. Desde ese momento dejó las pesas, empezó una estricta rutina de cardio y se enfocó completamente en transformarse físicamente para darle vida a Lolo.

Hoy, Josué disfruta del cariño del público gracias a su personaje de Lolo y asegura sentirse exactamente donde siempre soñó estar. “Estoy donde siempre quise estar y no me arrepiento de nada”, mencionó el actor de Valentina Valiente.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo