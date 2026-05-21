Ministerio de la Mujer dará acompañamiento legal y psicológico a familia de cosmiatra asesinada

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, se reunió con la familia de la cosmiatra asesinada, a quienes el sector ofrecerá acompañamiento psicológico y legal mediante el programa Warmi Ñan.

Durante el encuentro, la titular del MIMP aseguró que continuarán respaldando a los familiares para que el caso no quede impune. “No hay palabras para calmar su dolor. Pero desde el MIMP queremos decirles que no están solos”, señaló.

AMPLÍAN INVESTIGACIÓN POR FUGA DE FLORES JULCA

La ministra informó que los abogados de Warmi Ñan trabajarán junto al representante legal de la familia para coordinar una estrategia jurídica y solicitar la ampliación de la investigación. El objetivo es determinar quiénes habrían ayudado a Luis André Flores Julca a evadir la justicia y huir hacia Argentina.

PRESUNTO FEMINICIDA SERÁ EXTRADITADO AL PERÚ

Luis André Flores Julca fue capturado en Argentina el pasado 16 de mayo y será extraditado al Perú para responder ante la justicia por el presunto feminicidio de la cosmiatra.

Finalmente, Edith Pariona reiteró que el Estado continuará enfrentando la violencia contra las mujeres y aseguró que estos delitos no quedarán impunes.

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