“Voy a ser exigente con lo actoral”: Jely Reátegui regresa a Yo Soy 2026 con una nueva misión

Con el inicio de los castings de Yo Soy 2026, Jely Reátegui volvió a ocupar su lugar en la mesa del jurado y confesó que una de las etapas que más extrañaba era conocer nuevos talentos. “Extrañaba la etapa de los castings, este momento de conocer gente nueva y ver nuevos talentos”, comentó.

La actriz aseguró que regresó con muchas ganas de descubrir nuevas propuestas y de aportar su experiencia a los participantes. “Voy a ser exigente con lo actoral”, adelantó, explicando que buscará ayudar a los imitadores con referencias y herramientas para enriquecer la construcción de sus personajes.

Además, compartió el cariño que recibe del público gracias al programa y reveló que Yo Soy despertó en ella nuevas inquietudes profesionales, como la docencia y la dirección. “Este programa me ha provocado soñar con algún día dirigir”, afirmó.

Finalmente, envió un mensaje a quienes participarán en los castings: “Vengan preparados, conozcan su canción, preparen su pista y entréguense a divertirse”.

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